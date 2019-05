Real Madrid reageert met statement verbaasd op 'leugens' Pochettino

Real Madrid heeft met verbazing gereageerd op de uitspraken van Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino.

De oefenmeester beweerde dat Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke , het verzoek van the Spurs om gebruik te maken van het hotel van op diens trainingslocatie Valdebebas, heeft afgewezen. Volgens de Madrilenen is dat een 'leugen', zo laat de club weten in een officieel statement.

Tottenham speelt op zaterdag 1 juni de -finale tegen in het Wanda Metropolitano van . De Londenaren bereiden zich op Valdebebas, het sportpark van Real Madrid, voor op het treffen met the Reds . Pochettino liet donderdag weten ook graag gebruik te hebben gemaakt van het bijgelegen hotel op het sportpark, maar dat dat verzoek door voorzitter Pérez was afgewezen.



Real Madrid neemt in felle bewoordingen afstand van die uitspraken. "Real Madrid wil duidelijk maken dat het absoluut niet waar is dat dit verzoek is gedaan", laat de Spaanse grootmacht weten op zijn website. "Onze club heeft zich altijd bereidwillig opgesteld om te voldoen aan de verzoeken van de UEFA, de Spaanse voetbalbond, Atlético Madrid, Liverpool en ."



De rel met Real kan voor Pochettino verregaande gevolgen hebben, zo meldt The Independent . De trainer van Tottenham wordt al lange tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar de Koninklijke . Voorzitter Pérez zou naar aanleiding van dit incident niet meer geïnteresseerd zijn in de diensten van de Argentijnse oefenmeester.