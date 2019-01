'Real Madrid pakt door en legt contact met club en speler van vijftig miljoen'

Real Madrid heeft al contact gelegd met Krzysztof Piatek, zo melden diverse bronnen aan sportkrant AS.

De Spaanse grootmacht is op zoek naar aanvallende versterkingen en naar verluidt staat ook de spits van Genoa op het lijstje van potentiële aanwinsten. Mogelijk gaat Piatek deze winter nog van club veranderen.

Bronnen nabij zowel Piatek als de clubleiding van Genoa spelen aan AS door dat de entourage van de aanvaller in het Santiago Bernabéu heeft gesproken met de clubleiding van Real. De Champions League-winnaar is echter niet de enige club die aast op de 23-jarige Pool. Ook Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AC Milan hebben belangstelling. Laatstgenoemde club zou volgens het Italiaanse Mediaset al dicht bij de komst van Piatek zijn.



Genoa heeft nog geen concrete aanbiedingen ontvangen, maar heeft al wel aan de sportkrant bevestigd dat er gesproken is met Real. De Italiaanse club wil Piatek graag tot de zomer behouden. Alleen bij een 'erg hoog' bod is Genoa bereid mee te werken aan een winterse transfer voor Piatek, die nog tot de zomer van 2022 vastligt.



Sky Italia stelt dat Genoa veertig miljoen euro eist voor Piatek, terwijl AS spreekt van een vraagprijs van vijftig miljoen euro. Piatek, die na Cristiano Ronaldo van Juventus topscorer is van de Serie A, imponeert in dienst van Genoa. De aanvaller heeft sinds zijn komst afgelopen zomer reeds 19 keer gescoord in 21 wedstrijden.