Real Madrid ontslaat jeugdtrainer na kritiek op Casemiro en Kroos

Real Madrid heeft Álvaro Benito ontheven uit zijn functie van jeugdtrainer. Hij wordt vermoedelijk vervangen door clubicoon Raúl González.

De oud-voetballer was met succes trainer van de B-jeugd en die functie combineerde hij met televisiewerk. Als commentator op televisie en radio deed hij woensdagavond enkele negatieve uitlatingen over Real, dat in de halve finale met 0-3 over de knie werd gelegd door Barcelona. Op de radio liet de 42-jarige Benito zich laatdunkend uit over Casemiro en Toni Kroos.

“Het probleem is dat er spelers zijn als Casemiro. Hij zou niet eens een minuut op het veld mogen staan, net als Kroos”, aldus de ontslagen jeugdtrainer. Zijn ploeg staat in de competitie één puntje achter koploper Atlético Madrid en heeft nog een duel tegoed om die achterstand om te buigen in een voorsprong.

Benito brak in 1995 door vanuit de jeugd bij Real Madrid. Jorge Valdano gunde hem zijn debuut en een zware blessure maakte een vroegtijdig einde aan een veelbelovende loopbaan. Hij moest tien keer onder het mes en besloot in 2003 op 27-jarige leeftijd definitief te stoppen. Een carrière in de muziek volgde, maar hij keerde als jeugdtrainer toch weer terug naar het voetbal.

“Ik verlaat de club van mijn dromen met een schoon geweten, daar ik elke dag alles heb gegeven sinds mijn terugkeer”, aldus Benito in een schrijven. “Ik heb op elk moment mijn liefde voor de club getoond en dat zal nooit veranderen. Ik respecteer de beslissing van de club en ik vertrek zonder rancune. Ik zal Real Madrid altijd dankbaar zijn voor alles wat men mij heeft gegeven als voetballer en nu als trainer. Ik hoop dat dit geen definitief afscheid is en onze wegen elkaar spoedig weer zullen kruisen.”