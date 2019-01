Real Madrid neemt Diaz over van Manchester City

Real Madrid heeft de komst van Brahim Diaz wereldkundig gemaakt. Het negentienjarige talent komt over van Manchester City en tekent voor 6 jaar.

De deal hing al tijden in de lucht en is nu officieel bevestigd door beide partijen. Zij doen over de transfersom geen uitspraken, maar eerder werd door Engelse media gerept over een som van zo'n zeventien miljoen euro. De negentienjarige aanvallende middenvelder geldt als een grote belofte, maar weigerde zijn contract bij te tekenen wegens een gebrek aan perspectief bij Manchester City.

In 2016 maakte hij als zestienjarige al zijn debuut in het Etihad Stadium, waar hij door concurrentie van Leroy Sané en Raheem Sterling weinig uitzicht had op speeltijd. In totaal speelde hij slechts veertien keer voor de hoofdmacht, waarvan slechts 55 minuten in de Premier League. De zondagavond bevestigde transfer betekent voor Diaz een terugkeer naar Spanje, waar hij in de jeugdopleiding van Málaga opgroeide tot de Citizens hem in 2013 oppikten voor een vergoeding van drie ton. Keuze van de redactie "Neuk jullie moeders en oma’s!' - Ribéry, Maradona, Mourinho & de meest beruchte uitbarstingen in het voetbal

Hoe trefzekere Solskjaer van Mourinho's United een schande heeft gemaakt

Ineenstorting? Nederlaag tegen Man City is voor Liverpool geen reden tot paniek

Advocaat in trainingspak - Wie is Lisandro Magallán en hoe kan Ajax spelen met hem in de ploeg?

Bij Real Madrid gaat hij naar verluidt zo'n 3,5 miljoen euro per jaar opstrijken en hij maakt per direct deel uit van de eerste selectie. Het is voor het eerst in vier jaar tijd dat de Koninklijke een wintertransfer realiseert. Lucas Silva was in januari 2015 de laatste. De club staat momenteel op een teleurstellende vijfde plaats in LaLiga. Real mist creativiteit en daar moet de jonge Spanjaard de ploeg bij helpen. Diaz wordt maandagmiddag officieel gepresenteerd in het Santiago Bernabeu.

Begin december schreef Goal al een analyse over zijn sterke punten. Dat verhaal is hier terug te lezen.