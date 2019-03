Real Madrid mogelijk ook zonder Varane tegen Ajax

Real Madrid moet het dinsdagavond tegen Ajax zonder de geschorste Sergio Ramos stellen en mogelijk mist De Koninklijke nog een centrumverdediger.

Raphaël Varane raakte afgelopen woensdag geblesseerd tegen Barcelona en dat heeft mogelijk gevolgen voor de Champions Leagueconfrontatie met Ajax, zo stellen Marca en AS. De Fransman liep in de Copa del Rey een knieblessure op. Hij speelde het duel wel uit, maar het gewricht is bepaald niet ongeschonden.

Aanstaande zaterdag krijgt Real Madrid opnieuw bezoek van Barcelona en daarin zal Varane op zijn kiezen moeten bijten aangezien trainer Santiago Solari niet kan beschikken over Nacho. Daardoor lijkt hij gedwongen om Varane op te stellen en dat kan de hinder aan zijn knie verergeren, aldus de Spaanse media.

Mocht hij er dinsdag niet bij kunnen zijn, lijken Nacho en Jesús Vallejo het centrum te gaan vormen. Zij speelden voor het laatst samen in januari 2018 en toen kwam men in de Copa del Rey niet verder dan een teleurstellende 202 tegen tweededivisionist Numancia. De vorige keer dat Vallejo aantrad in de Champions League, bleek CSKA Madrid met 0-3 te sterk voor Real Madrid, dat tegen Ajax een 2-1 uitzege verdedigt in het Santiago Bernabéu.