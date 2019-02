Real Madrid moet basisklant uit Clásico missen tegen Ajax

Marcos Llorente is voorlopig uit de roulatie. Het jeugdproduct van Real Madrid kampt met een spierblessure in zijn bovenbeen.

De middenvelder raakte woensdagavond geblesseerd in de bekerwedstrijd tegen Barcelona (1-1) en staat volgens AS ongeveer drie tot vier weken buitenspel. Dat betekent dat Llorente de eerste Champions League-ontmoeting met Ajax van komende woensdag zeker aan zich voorbij moet laten gaan.

Llorente viel na ruim een uur uit met een spierblessure in het bovenbeen. Hij werd afgelost door Casemiro. Real Madrid doet in een statement geen uitlatingen over de exacte herstelduur, maar de Spaanse kranten stellen dat hij de komende vijf à zeven wedstrijden zal ontbreken. De competitieduels met Atlético Madrid (9 februari), Girona (17 februari) en Levante (24 februari) komen waarschijnlijk te vroeg, evenals de wedstrijd tegen Ajax (13 februari) en de return tegen Barcelona (27 februari).



Als de blessure vier weken zal duren, mist Llorente ook de competitiewedstrijd tegen Barcelona (2 maart) en de return tegen Ajax in de Champions League (5 maart). De 24-jarige Spanjaard kampt met eenzelfde kwetsuur als in januari, toen hij zes wedstrijden moest laten schieten. In de acht wedstrijden vóór die blessure had Llorente nog een basisplaats in het elftal van Santiago Solari. Dat had onder meer te maken met een blessure bij concurrent Casemiro, al bleef Llorente ook na diens terugkeer nog twee duels staan.



Nadat Llorente hersteld was van zijn eigen blessure, kwam hij in drie bekerduels in actie: tegen Girona (tweemaal) en dus woensdag tegen Barcelona. Zijn totaal staat dit seizoen op dertien officiële duels, waarin Llorente tweemaal scoorde. De voormalig jeugdinternational is een exponent van de jeugdopleiding van Real Madrid. Hij kwam sinds 2015 tot negentien wedstrijden in LaLiga voor Real Madrid; in het seizoen 2016/17 werd hij verhuurd aan Deportivo Alavés.