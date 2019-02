'Real Madrid mist Ronaldo nog steeds & het oneerlijk om Vinícius te vragen het team te dragen"

Jordi Cruijff gelooft dat Ajax zou kunnen profiteren van het falen om de leegte in te vullen die de Portugees achterliet na zijn vertrek naar Juventus

Real Madrid blijft Cristiano Ronaldo missen en kan niet van Vinícius Júnior verwachten dat hij de leegte kan invullen die de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar heeft achtergelaten, zegt voormalig Barcelona-speler Jordi Cruijff.

De 34-jarige Ronaldo stapte afgelopen zomer voor 114 miljoen euro over na Juventus na negen seizoenen in de Spaanse hoofdstad.

Real kon de Portugese international echter niet goed vervangen en ondervond de gevolgens tijdens de eerste helft van het seizoen, waar de nieuwe trainer Julen Lopetegui in oktober werd ontslagen.

Santiago Solari werd aangesteld als diens opvolger en sindsdien presteren Los Blancos beter, waar de achterstand in LaLiga op koploper nog zes punten bedraagt.

De pogingen om de Champions League voor het vierde opeeneenvolgende seizoen te winnen gaan woensdag verder wanneer ze in de achtste finales tegenover Ajax staan. Het er niet in geslaagd te zijn om Ronaldo te vervangen, ziet Cruijff als een groot falen.

"Uiteindelijk zijn zij spelers die kwaliteiten boven de anderen hebben, op belangrijke momenten verschijnen, je een aantal doelpunten geranderen", vertelt Cruijff in gesprek met Goal. "Als je op het veld staat, vertrouw je altijd je opties omdat je die speciale speler hebt."

"Nu vertrouwt Real Madrid er meer op om een team te zijn en ik denk dat ze Cristiano nog steeds missen. Als de wedstrijd in 0-0 dreigt te eindigen, is de grote speler diegene die voor de onbalans zorgt."

In zijn eerste volledige seizoen in het Santiago Bernabéu heeft de achttienjarige Vinícius Júnior de laatste weken een basisplaats verovert onder Solari.

De Braziliaan was dit seizoen drie keer trefzeker en gaf elf assists in het eerste team, maar Cruijff, die momenteel de trainer is van de Chinese club Chongqing SVM - gelooft niet dat hij klaar is om de centrale speler te zijn in de plannen van Real.

"Hij is jong, hij is erg getalenteerd, daarom hebben ze betaald wat er voor hem is betaald. Maar natuurlijk is het oneerlijk om hem te vragen het team te dragen. Het is oneerlijk om erom te vragen en er ook op te wachten."

"Hij is jong en heeft de tijd nodig om te leren en aan te passen waar zijn leeftijd om vraagt. Hij zal ups en downs hebben, wat normaal is. Zijn talent ligt voor de hand, maar het is vaak beter om niet veel om hem te praten, zodat hij rustig kan zijn en zonder zoveel druk op zijn schouders."