'Real Madrid mengt zich in strijd om De Ligt; Barça nog niet afgehaakt'

Real Madrid heeft zich in de strijd om Matthijs de Ligt gemengd, zo weet RMC Sport donderdagavond te melden.

De Koninklijke is geïnteresseerd in de negentienjarige centrumverdediger van , nu hij nog altijd geen knoop heeft doorgehakt over zijn sportieve toekomst. Ook zou de komst van De Ligt nog altijd niet uit het hoofd hebben gezet.

De afgelopen maanden werden in de transfersoap rondom De Ligt vooral Barcelona, Paris Saint-Germain en genoemd als mogelijke bestemmingen. Doordat de Oranje-international echter nog altijd geen keuze heeft gemaakt, ruikt ook plots weer zijn kans. RMC Sport verzekert dat de Madrilenen 'in de afgelopen uren' bij het management van De Ligt hebben geïnformeerd naar diens contractuele wensen.