'Real Madrid mengt zich in felle strijd en gaat zich melden in Amsterdam'

Matthijs de Ligt heeft er naar verluidt weer een bewonderaar bij. De captain van Ajax is nadrukkelijk in beeld bij Real Madrid.

Cadena SER meldt dinsdag dat de Koninklijke werk wil maken van de komst van de negentienjarige verdediger van Ajax, die het in de volgende ronde van de Champions League opneemt tegen de topclub uit Spanje. Real ligt echter wel achter in de race om de handtekening van De Ligt.

De naam van Real werd al vaker in verband gebracht met De Ligt, maar volgens Cadena SER is de interesse nu serieus van aard. De Oranje-international, die afgelopen maandag de Golden Boy Award in ontvangt mocht nemen als grootste talent ter wereld onder de 21 jaar, werd eerder in verband gebracht met onder andere Barcelona, Bayern München en Juventus.



Laatstgenoemde topclub zou de beste papieren hebben om De Ligt over te nemen van de Amsterdamse club. Ook Barcelona zou een goede kans hebben om de stopper te strikken, aangezien De Ligt, als het om de Spaanse topclubs gaat, een voorkeur heeft voor de Catalanen. Real heeft lovende scoutingsrapporten op tafel liggen over De Ligt en is bereid zich met een flink bod te melden in Amsterdam, zo klinkt het.



Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, benadrukte maandag dat een winters vertrek van De Ligt en Frenkie de Jong onbespreekbaar is. “Nee, nee, nee. Dat is een nee. We gaan geen spelers verkopen middenin het seizoen. Geen denken aan. Als je financiële problemen hebt, dan zou je daarover kunnen nadenken. Maar voor ons is het geen optie”, zei de oud-keeper tegenover ESPN .