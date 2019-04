'Real Madrid meldt binnen enkele dagen transfer Hazard'

Real Madrid staat op het punt om de komst van Eden Hazard wereldkundig te maken. Dat meldt Marca.

ontvangt naar verluidt een slordige 100 miljoen euro voor de Belg en dat is beduidend minder dan de transfersom die de Londenaren afgelopen zomer vroegen. The Blues wilden de sterspeler toen niet voor minder dan 200 miljoen laten gaan. Hazard, die op Stamford Bridge een contract tot medio 2020 heeft, wordt na de Brazilianen Rodrygo en Éder Militão de derde aanwinst van .



Met de komst van Christian Pulisic van heeft Chelsea al een vervanger voor Hazard aangetrokken. De 20-jarige Amerikaan werd in januari vastgelegd voor 64 miljoen euro en hij maakt het seizoen op huurbasis af in Dortmund.



Naar verluidt hoopt Real-coach Zinédine Zidane dat na Hazard ook Paul Pogba naar de Spaanse hoofdstad komt. De club vindt zijn prijskaartje van 150 miljoen euro wel wat aan de hoge kant. Christian Eriksen ( ) geldt als alternatief, maar ook de naam van Donny van de Beek wordt genoemd. Hij zou op den duur Luka Modric moeten opvolgen.