Real Madrid leent doelman in jacht op speelminuten voor derde keer uit

Andriy Lunin maakt het seizoen op huurbasis af bij Real Oviedo, zo maakt Real Madrid woensdagochtend bekend via de officiële kanalen.

De doelman speelde in de eerste helft van het seizoen op huurbasis voor , maar kwam er daar niet aan te pas. De Koninklijke haalde hem daarom voortijdig terug en leent hem nu opnieuw uit.

Lunin streek afgelopen zomer neer bij het Valladolid van clubeigenaar Ronaldo. De twintigjarige sluitpost slaagde er echter niet in om Jordi Masip onder de lat vandaan te drijven en kwam zodoende geen enkele keer in actie in LaLiga.

Voor Lunin was Valladolid zijn tweede werkgever op huurbasis, aangezien hij eerder ook een seizoen lang voor Leganés speelde.

Hier kwam hij in de afgelopen voetbaljaargang echter ook niet verder dan vier optredens in de Spaanse competitie, aangezien de ervaren Iván Cuéllar de voorkeur kreeg.

hoopt dat de jonge Oekraïner bij Oviedo, dat uitkomt op het tweede niveau, nu eindelijk een serie wedstrijden op rij kan spelen.

De grootmacht uit Madrid nam Lunin in de zomer van 2018 met het oog op de toekomst voor 8,5 miljoen euro over van Zorya Luhansk.

De doelman, die zijn opleiding bij Dnipro Dnirpopetrovsk genoot, wacht nog op zijn eerste minuten in het shirt van Real Madrid.

Wel zat hij al eens bij de wedstrijdselectie voor de strijd om de UEFA Super Cup tegen .