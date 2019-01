Real Madrid laat overbodige doelman vertrekken naar Leeds United

Leeds United heeft zich versterkt met Kiko Casilla. De doelman had bij Real Madrid nog een contract tot 2023, maar gaat nu voor 4,5 jaar naar Engeland

Casilla speelde sinds medio 2015 in het Santiago Bernabéu.De Koninklijkenam Casilla destijds voor circa zes miljoen euro over van Espanyol, maar een vaste waarde werd hij nooit. De enkelvoudig international van Spanje speelde 43 wedstrijden in het eerste elftal en daarin kreeg hij 50 doelpunten om de oren. Casilla kwam ook nog uit voor Cartagena en Cádiz.



De 32-jarige sluitpost gaat bij zijn nieuwe werkgever, die eerste staat in de Championship, de concurrentie aan met Wil Huffer en Bailey Peacock-Farrell. Het team van Marcelo Bielsa neemt het zaterdag op tegen Stoke City en mogelijk maakt Casilla dan al zijn debuut.