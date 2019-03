Real Madrid krijgt daags na afgang slecht nieuws over Vinícius

Real Madrid moet het voorlopig stellen zonder Vinícius Júnior. De Braziliaan heeft in het duel met Ajax een scheur in zijn enkelbanden opgelopen.

De Spaanse topclub weet niet precies hoe lang de jongeling aan de kant zal staan, maar Spaanse media gaan uit van maximaal twee maanden.



De interlands met de nationale ploeg van Brazilië zal Vinícius Júnior eind deze maand sowieso moeten missen. Dat betekent wellicht goed nieuws voor David Neres, die eerder nog afviel ten faveure van Vinícius. De 18-jarige aanvaller begon dinsdagavond in de basis tegen Ajax, maar moest de strijd tien minuten voor de rust staken. Na een actie aan de linkerkant kwam de aanvaller verkeerd terecht en moest hij zich laten vervangen door Marco Asensio.



Real meldt woensdagmiddag dat Vinícius voorlopig niet in actie zal komen. Op de clubwebsite is te lezen dat er sprake is van een scheurtje in de enkelbanden. Dat betekent een nieuw hoofdstuk in het voorlopig dramatische seizoen van de Koninklijke . De jonge buitenspeler hoopte eind deze maand zijn debuut te maken in het nationale team van Brazilië. Die droom zal voorlopig dus even in de ijskast moeten.



Bondscoach Tite had Vinícius opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Panama en Tsjechië. Neres werd het kind van de rekening bij o Seleção , maar lijkt nu een telefoontje van Tite te kunnen verwachten. Ook Neres wacht nog op zijn debuut en maakte dinsdagavond indruk in het Santiago Bernabéu.