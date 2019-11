Real Madrid komt met duidelijkheid over knieblessure James Rodríguez

Real Madrid haalt enigszins opgelucht adem, nadat maandag de ernst van de blessure van James Rodríguez duidelijk is geworden.

De Spaanse grootmacht vreesde voor een zware knieblessure, maar de Colombiaan heeft 'slechts' een verrekking van zijn binnenste knieband opgelopen.

James liep de blessure enkele dagen geleden op tijdens een training met het nationale elftal. Bij was vrees voor schade aan de kruisband of meniscus, maar daar is geen sprake van.

James is waarschijnlijk wel de rest van dit kalenderjaar uitgeschakeld, waardoor de aanvallende middenvelder enkele belangrijke duels bij Real Madrid aan zich voorbij moet laten gaan.

Zo mist de Zuid-Amerikaan El Clásico tegen koploper op 18 december. Real Madrid staat in LaLiga op doelsaldo tweede.

Ook de rest van de -groepsfase zal Real het moeten stellen zonder James, die lang niet altijd in de basis staat van trainer Zinédine Zidane.

De Koninklijke komt op 26 november nog in actie tegen Paris Saint-Germain en op 11 december tegen . Real staat tweede in de poule en lijkt met vijf punten voorsprong op Club Brugge bijna zeker van de volgende ronde.