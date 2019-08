Real Madrid kijkt in eigen land na mislopen Paul Pogba en Christian Eriksen

Real Madrid blijft op zoek naar versterking voor het middenveld.

Nu de komst van zowel Paul Pogba als Christian Eriksen is afgeketst, en ook Donny van de Beek niet naar het Santiago Bernabéu lijkt te komen, richt de club de pijlen op Marc Roca van .

De linkspoot heeft een afkoopclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan en is alleen voor dat bedrag op te halen, zo meldt Mundo Deportivo dinsdagavond.

Er zijn 'meerdere redenen' waarom het oog heeft laten vallen op Roca. Zijn leeftijd speelt mee: de middenvelder is 22 jaar. Bovendien maakte hij in juni een goede indruk op het EK Onder-21.

Roca wordt omschreven als 'een van de meest prominente spelers' in de Spaanse jeugdploeg die zich kroonde tot Europees kampioen. "Zijn progressie is duidelijk merkbaar, en op de burelen van Real Madrid denkt men dat hij over twee jaar een belangrijke speler is in de nationale ploeg van Spanje", zo klinkt het.

Roca kwam op het EK tot scoren in de halve finale tegen Frankrijk (4-1). Hij staat echter niet bekend als doelpuntenmaker en dat is ook niet de rol die Real Madrid voor hem in gedachten heeft. A

ls enige linkspoot kan hij het middenveld van los Merengues voorzien van mogelijkheden waarover men nu nog niet beschikt. Roca wordt omschreven als een 'veelzijdige' middenvelder, die naast Casemiro kan spelen maar ook in staat is om het takenpakket van de Braziliaan over te nemen als die absent is.

Lees beneden verder

Na het vertrek van Marcos Llorente naar heeft Casemiro als een van de weinige spelers van Real Madrid geen 'natuurlijke vervanger' in de basiself.

De clubleiding beseft echter dat hij gedurende het seizoen wat rust moet krijgen, zeker nadat hij deze zomer meedeed aan de Copa América. Espanyol ziet een vertrek van Roca echter niet zitten.

De club wijst op diens afkoopsom en wil voorlopig niet onderhandelen, al zou Real Madrid inzetten op een lagere transfersom dan veertig miljoen euro. Roca zou tevens gevolgd worden door clubs uit Engeland en Duitsland, waaronder .