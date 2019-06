Real Madrid houdt situatie Neymar in de gaten

Real Madrid is geïnteresseerd in Neymar, die Paris Saint-Germain deze zomer mogelijk gaat verlaten.

De Madrilenen begrijpen dat een transfer wellicht een moeilijk verhaal wordt, maar toch zou men de Braziliaan graag naar Bernabéu willen halen. Neymar's toekomst in Parijs is erg onzeker en hij werd ook al in verband gebracht met een terugkeer bij , de club die hij bijna twee jaar geleden verliet voor een avontuur in Frankrijk.



-president Nasser Al-Khelaifi stelde in de media dat hij bij zijn club geen sterallures meer wil zien. Ook zei hij dat 'niemand hem heeft gedwongen om naar PSG te komen'. De Franse kampioen lijkt Neymar niet tegen te houden als de Zuid-Amerikaan daadwerkelijk naar een andere club wil.



Op bestuurlijk niveau zijn er in het Parc des Princes een aantal veranderingen doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op Neymar's toekomst. Directeur Antero Henrique, een groot fan van Neymar, is vertrokken en vervangen door Leonardo. Volgens bronnen dicht bij PSG heeft Leonardo zijn landgenoot niet zo hoog zitten als Henrique.



Al-Khelaifi heeft laten weten dat Leonardo 'alle macht' krijgt om beslissingen te nemen die met transfer te maken hebben. Ondertussen is Florentino Perez, de president van , al lang een groot bewonderaar van Neymar. Perez deed in 2006 al een poging om het toen 14-jarige talent binnen te halen en in 2017, toen hij naar PSG ging, greep de preses alweer mis.



Het vastleggen van Neymar zou de kers op de taart zijn van wat toch al een bijzondere transferzomer is. Real heeft al vijf nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd: Éder Militão, Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy en Rodrygo. Coach Zinédine Zidane zou Paul Pogba ook graag erbij hebben, maar Juventus probeert de Fransman van Manchester United ook vast te leggen.