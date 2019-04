Real Madrid hoort torenhoge vraagprijs: "115 miljoen is veel te goedkoop"

Eden Hazard schitterde maandagavond namens Chelsea door twee keer het net te vinden tegen West Ham United (2-0).

De aanvaller wordt al maanden in verband gebracht met een zomerse overstap naar , maar Maurizio Sarri hoopt op een langer verblijf van de Belg. De manager stelt dat Hazard veel meer waard is dan 115 miljoen euro.

Naar verluidt is Hazard dicht bij een overstap naar de Koninklijke , hoewel de clubs nog steggelen over de prijs. Real wil in eerste instantie niet verdergaan dan 100 miljoen, terwijl 115 miljoen zou vragen. Sarri vindt Hazard nog veel meer waard. "115 miljoen is veel te goedkoop voor hem", zegt de oefenmeester na afloop van het duel in gesprek met Sky Sports .



"We hebben de afgelopen transferperiodes veel hogere en gekkere bedragen gezien. Ik geloof ook dat Hazard heel moeilijk te vervangen is met een andere speler. Ik weet zeker dat Chelsea hem niet wil verkopen. Maar natuurlijk moeten we zijn wil ook respecteren. Hij zit straks in het laatste jaar van zijn contract. Als hij een nieuwe ervaring wil, moeten wij dat respecteren."



De fans van West Ham daagden de supporters en spelers van Chelsea maandag uit door in te gaan op de geruchten. He's off to Madrid werd er onder meer gezongen door de uitfans. "Ze zitten mis", reageert Hazard. "Ik focus me gewoon op Chelsea tot het eind van het seizoen. Ik wil bij de eerste vier eindigen en de winnen, we hebben nog veel om voor te spelen."