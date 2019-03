'Real Madrid hoopt Barcelona voor te zijn en snel toe te slaan in Frankrijk'

Real Madrid gaat er de komende periode alles aan doen om Adrien Rabiot vast te leggen.

De 23-jarige middenvelder vertrekt aankomende zomer transfervrij bij Paris Saint-Germain, omdat hij eerder al besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Dat leverde veel onrust op tussen speler en club en de Koninklijke wil daar van profiteren, door Rabiot in te lijven zonder daarvoor een transfersom te hoeven betalen. Bronnen rond melden tegenover Sport dat de deal al rond zou zijn.



Rabiot speelde tijdens zijn jeugdjaren bij tal van clubs, voordat hij in 2010 bij PSG aansloot. Daarvoor was hij actief bij onder meer US Créteil-Lusitanos, en Pau FC. In 2012 maakte de middenvelder zijn debuut in het shirt van de Parijzenaars, die hem vervolgens een half jaar ervaring op lieten doen bij . De afgelopen vijf seizoenen was Rabiot een vaste waarde bij PSG, maar dit voetbaljaar kan hij onder trainer Thomas Tuchel niet rekenen op veel speeltijd.



Omdat Rabiot eerder al besloot zijn aflopende contract niet te verlengen in Parijs, maakt de Duitse trainer weinig gebruik van de Fransman. Daarnaast ontpopte Rabiot zich tot een probleemkind in het Parc des Princes. Zijn moeder bemoeit zich met allerlei zaken rondom haar zoon en dat stuit PSG tegen de borst. Ook werd hij gespot in het uitgaansleven, nadat zijn ploeggenoten eerder op de avond in de waren uitgeschakeld door .



heeft inmiddels dus zijn zinnen gezet op de komst van Rabiot. Na een teleurstellend seizoen is Zinédine Zidane teruggehaald als opvolger van Santiago Solari en moeten er nog aankopen gedaan worden om het komende seizoen wel te laten slagen. Rabiot is een van de spelers die hoog op de verlanglijst staat in het Santiago Bernabéu. Real lijkt aartsrivaal af te troeven, al is het de vraag of de Catalanen na de komst van Frenkie de Jong ook nog willen gaan voor Rabiot.