Real Madrid heeft liever Mbappé dan Neymar

Neymar is deze zomer niet langer het 'top target' van Real Madrid. De Spaanse grootmacht hoopt wel Kyllian Mbappé te strikken.

Real werd enige tijd nadrukkelijk aan de Braziliaan gelinkt, maar zijn komst naar Madrid zou gevolgen kunnen hebben voor de wens van de club om ooit Mbappé naar Bernabéu te halen. Neymar staat daarom niet meer bovenaan het Madrileense verlanglijstje.



Nadat duidelijk werd dat Neymar weg wil bij Paris Saint-Germain bekeek Real de mogelijkheden om hem vast te leggen, maar nu richten Los Blancos zich meer op andere spelers, zoals Paul Pogba.



De 27-jarige Neymar werd in het verleden al veel vaker met in verband gebracht, aangezien Florentino Perez een groot fan van hem is. Voordat de Zuid-Amerikaan van naar ging, waren er al geruchten over een overstap naar de Spaanse hoofdstad.



Het bestuur is nu echter niet meer overtuigd dat Neymar de juiste speler voor Real is.

Een struikelblok voor de nummer drie van is de gigantische kostenpost die een transfer van de Braziliaan met zich meebrengt. Bovendien heeft Neymar door zijn blessures niet altijd kunnen overtuigen in Parijs, ondanks dat hij in twee jaar 51 keer scoorde in 58 officiële duels.



Real beseft zich ook dat de komst van Neymar een negatief effect kan hebben op een toekomstige poging om ook Kylian Mbappé te strikken. Dat geeft Barcelona mogelijk een betere kans om de oud-speler deze zomer terug te halen naar Camp Nou.