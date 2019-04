"Real Madrid heeft biedingen van 180 miljoen euro afgeslagen"

Real Madrid laat Marco Asensio niet zonder slag of stoot gaan, zo blijkt uit de woorden van zijn belangenbehartiger Horacio Gaggioli.

Volgens de zaakwaarnemer waren clubs afgelopen zomer bereid om een gigantisch bedrag op tafel te leggen, maar de Koninklijke legde de astronomische aanbiedingen naast zich neer.



" heeft afgelopen zomer biedingen van 180 miljoen euro naast zich neergelegd", zo tekent ESPN op uit de mond van de zaakwaarnemer van Asensio. "Marco is erg gelukkig in Madrid en doet er alles aan om te slagen. Hij is nu al bezig met volgend seizoen en wil niets liever dan prijzen winnen voor de club." De formatie van Zinédine Zidane eindigt de huidige voetbaljaargang zonder prijzen, waardoor de roep om aankopen steeds luider wordt.



Zidane, bezig aan zijn tweede termijn in het Santiago Bernabéu, is ontevreden over het niveau van de huidige selectie en wil naar verluidt werk maken van de komst van Paul Pogba ( ) en Eden Hazard ( ). Deze clubs zijn op hun beurt nog steeds in de markt voor Asensio en The Mancunians bereiden volgens The Sun zelfs een bod voor van maar liefst 115 miljoen euro op de Real-speler.



Asensio, die dit seizoen goed was voor zes doelpunten en zeven assists in 41 officiële wedstrijden, beschikt over een doorlopend contract tot medio 2022. Het is echter de vraag of hij onder Zidane uitgroeit tot een vaste waarde. Onder diens voorgangers Julen Lopetegui en Santiago Solari moest de aanvallende middenvelder annex buitenspeler met Nederlandse roots regelmatig genoegen nemen met een plaats op de bank.