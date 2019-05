'Real Madrid heeft beet en betaalt in totaal zestig miljoen euro'

Luka Jovic geldt als revelatie van de Bundesliga en houdt de gemoederen al maanden bezig op de transfermarkt. Nu lijkt witte rook zichtbaar.

AS meldt vrijdagavond dat de aanvaller van voor een bedrag van 60 miljoen euro, waarvan 48 miljoen voor de Duitse club en 12 miljoen voor , naar de Koninklijke gaat verkassen. Volgens de Spaanse krant gaat de spits voor zes seizoenen tekenen in Madrid.

De aanvaller werd al geruime tijd in verband gebracht met een transfer, aangezien hij dit seizoen schittert in het shirt van die Adler . Door zijn scoringsdrift zaten naar verluidt meerdere clubs achter zijn diensten aan, zoals en Paris Saint-Germain. Real heeft nu echter beet en maakt tientallen miljoenen euro's over om de goaltjesdief in te lijven, meldt AS .



Jovic werd door Benfica uitgeleend aan Eintracht Frankfurt, dat bij de huurdeal een optie tot koop had bedongen. Medio april maakte de huidige nummer vier van de bekend dat deze optie was gelicht, waardoor de 21-jarige aanvaller nu tot medio 2023 onder contract staat. Door de naderende verkoop aan Real zal niet alleen Eintracht Frankfurt profiteren, daar Benfica een doorverkooppercentage van twintig procent heeft bedongen. Zodoende vangt de Portugese topclub twaalf miljoen euro.



Technisch directeur Fredi Bobic hield al rekening met een vertrek van Jovic. "Er is een grote kans dat hij naar zal gaan", liet de sportbestuurder optekenen door ZDF . "Het is mijn verlangen dat hij bij Eintracht blijft, maar ik ben ook realistisch. Als een grote club als Real zich voor hem meldt, maken wij geen kans om hem te behouden." Jovic zou na verdediger Éder Gabriel Militão, die voor vijftig miljoen overkomt van , de tweede zomeraanwinst van Real zijn.