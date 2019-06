Real Madrid gunt clubicoon met promotie volgende stap in trainersloopbaan

Raúl González Blanco is volgend seizoen de trainer van Real Madrid Castilla, zo maakt de Koninklijke via de officiële kanalen bekend.

Het betekent voor de 41-jarige clubicoon de volgende stap in zijn trainersloopbaan, daar hij de voorbije maanden de Onder-18 van onder zijn hoede had. Raúl is bij het tweede team van de Spaanse topclub de opvolger van Manolo Díaz.



Díaz nam in oktober 2018 het stokje over van Santiago Solari, die werd doorgeschoven naar het eerste elftal. Solari was in eerste instantie interim-trainer, maar verdiende een definitieve aanstelling. Na een aantal maanden hield hij het weer voor gezien bij Real Madrid, waarna Zinédine Zidane terugkeerde in de Spaanse hoofdstad. De Fransman was in het verleden tevens verantwoordelijk voor Real Madrid Castilla, waar hij bijna twee jaar de leiding had.



Raúl volgt nu een vergelijkbaar pad als dat van Zidane. De oud-aanvaller werkt sinds augustus 2018 als jeugdtrainer voor Real Madrid en had de voorbije tijd dus de Onder-18 onder zijn hoede. Real Madrid Castilla komt uit in de Segunda División B, het derde niveau van het Spaanse voetbal. Het beloftenteam vaneindigde in het afgelopen seizoen als vierde, met een achterstand van zes punten op kampioen FC Fuenlabrada.Tussen 1994 en 2010 speelde Raúl 550 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij goed was voor 228 doelpunten. Met de Spaanse topclub won de 102-voudig Spaans international onder meer drie keer de , twee keer het WK voor clubs en zes keer de landstitel. In de herfst van zijn loopbaan speelde Raúl nog voor , Al-Sadd en New York Cosmos, alvorens hij in november 2015 een punt achter zijn loopbaan zette.