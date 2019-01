Real Madrid en Barcelona passeren United met astronomische bedragen

Real Madrid heeft Manchester United afgelost aan de top van de lijst van voetbalclubs met de meeste omzet.

Uit een publicatie van Deloitte genaamd Money League blijkt dat ook Barcelona de Engelse club voorbij is gestreefd. Onder meer het succes van de Koninklijke in de Champions League zorgt voor de hoge omzet.



Manchester United heeft de lijst in het verleden tien keer aangevoerd. Ook dit seizoen steeg de omzet van de Engelse grootmacht met anderhalf procent, maar die groei werd onder meer tenietgedaan door de wisselkoers van de Britse pond. The Red Devils hebben 666 miljoen euro omgezet, bijna 100 miljoen euro minder dan Real.



De Spaanse topclub heeft namelijk een omzet van 751 miljoen euro gegenereerd. Barcelona verdiende in het voorbije seizoen 690 miljoen euro. De Engelse clubs domineren de top tien, met zes partijen die afkomstig zijn uit de Premier League. Mede door de inkomsten die voortvloeien uit tv-rechten genereren Engelse clubs een enorme omzet.



De clubs uit de vijf grote competities hebben dankzij onder meer tv-rechten en commerciële waarde voor sponsoren meer kans op een hogere omzet, zo blijkt uit de publicatie. In de top dertig staan slechts drie clubs die niet uit Engeland, Spanje, Duitsland, Italië of Frankrijk komen, namelijk het Russische Zenit Sint-Petersburg (nummer 25), het Turkse Besiktas (26) en Benfica (30) uit Portugal.