Real Madrid doet laatste poging voor Hazard

Real Madrid onderneemt een laatste poging om Eden Hazard voor zo'n 120 miljoen euro over te nemen van Chelsea.

De Spaanse grootmacht stuurt een vertegenwoordiger naar Londen voor een ontmoeting met -directeur Marina Granovskaia. Onderhandelingen over een transfer van Belg zijn al enkele maanden gaande, maar Real hoopt nu snel tot een akkoord te komen over de transfersom. Zo hoopt de club de nieuwe aanwinst deze week nog te kunnen presenteren.



Chelsea hoopt voor Hazard een slordige 130 miljoen euro te krijgen, terwijl Real denkt aan een transfersom die dichter bij 100 miljoen ligt. De verwachting is dat beide partijen uiteindelijk wel een deal weten te sluiten. Hazard liet na de gewonnen -finale vorige week al doorschemeren dat dat waarschijnlijk zijn laatste duel voor Chelsea was.



"Ik heb mijn beslissing al genomen en nu is het wachten op beide clubs", zei de 28-jarige Belg. "Ik denk dat dit een vaarwel is, al weet je het in het voetbal maar nooit." Hazard heeft bij The Blues een contract tot medio 2020 en het afgelopen jaar deed de club tevergeefs een aantal pogingen om hem te laten bijtekenen.



Verschillende spelers liepen in interviews alvast vooruit op de transfer van Hazard. Zo noemde aanvoerder Sergio Ramos de snelle dribbelaar 'een echte, echte topspeler'. Oud-teamgenoot Thibaut Courtois zou Hazard kunnen gaan helpen als tolk, want de doelman spreekt vloeiend Spaans, Engels en Frans.