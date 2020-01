'Real Madrid denkt aan de toekomst en loert op trio in Frankrijk'

Real Madrid loert op drie spelers van Lille OSC, zo weet Marca te melden.

Boubakary Soumaré, Victor Osimhen en Gabriel dos Magalhaes, beter bekend als Gabriel, staan op het verlanglijstje van de Koninklijke.

Real zou volgens AS deze winter echter pas handelen als er belangrijke spelers gaan vertrekken uit het Santiago Bernabéu.

Volgens Marca zijn de drie genoemde spelers van nadrukkelijk in beeld bij Real. Soumaré, die nog tot medio 2022 vastligt bij de Fransen, maakt dit seizoen indruk, wat onder meer de interesse van heeft gewekt.

Soumaré wordt bij Real gezien als de natuurlijke opvolger van Casemiro, 'de enige pure defensieve middenvelder bij Real', aldus de Spaanse sportkrant.

Soumaré staat bovenaan het verlanglijstje, maar ook Osimhen trekt de aandacht. De aanvaller werd de voorbije weken al gelinkt aan onder meer en .

Daarnaast houdt men de verrichtingen van verdediger Gabriel in de gaten. AS meldt vrijdag echter dat een winterse transfer niet in de lijn der verwachting ligt bij de Spaanse grootmacht.

Trainer Zinédine Zidane en de leiding van Real zijn het erover eens dat er geen versterkingen komen in januari. Er kunnen nog wel enkele spelers vertrekken deze transferperiode, zoals Mariano Díaz en Brahim Díaz.

Men gaat er bij Real vanuit dat de aanvaller en aanvallende middenvelder deze maand nog zullen worden verhuurd, zo klinkt het.