Real Madrid dendert door en geeft nog eens 55 miljoen euro uit

Ferland Mendy speelt vanaf komend seizoen voor Real Madrid.

De Spaanse grootmacht meldt via de officiële kanalen dat de 24-jarige linksback overkomt van , die nog tot medio 2023 vastlag bij de Franse topclub. Mendy tekent een zesjarig contract bij Real, dat volgens diverse Spaanse media ongeveer 55 miljoen euro betaalt.

De transfer van de linkervleugelverdediger naar de Koninklijke komt niet uit de lucht vallen. De grootmacht was al wekenlang in onderhandeling met Lyon, dat een stugge onderhandelingspartner bleek en de hoofdprijs verlangde. Lyon maakt tientallen miljoenen euro's winst op de back, daar Mendy medio 2017 voor slechts vijf miljoen euro overkwam van Le Havre.



De international van Frankrijk moet in het Santiago Bernabéu onder meer de strijd aangaan met Marcelo, die al ruim een decennium de vaste linksback van Real is. De 31-jarige Braziliaan begint echter op leeftijd te komen. Mendy, die in twee jaar tijd tot 79 duels kwam voor Lyon, moet de langdurige vervanger worden van de routinier bij Real.



Mendy is niet de eerste aanwinst die Real deze zomer verwelkomt. Eerder maakte de grootmacht al melding van de inkomende transfers van Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão en Rodrygo. Deze spelers, die overkomen van , , en , kosten Real respectievelijk minimaal 100, 60, 50 en 45 miljoen euro.