'Real Madrid deelt nieuw contract uit met clausule van 750 miljoen euro'

Federico Valverde is sinds dit seizoen een belangrijke schakel in het shirt van Real Madrid.

De 21-jarige middenvelder heeft een basisplaats veroverd onder trainer Zinédine Zidane en de clubleiding heeft hem volgens Marca beloond met een nieuw contract.

De Uruguayaan ligt met zijn nieuwe verbintenis vast tot medio 2025. In zijn overeenkomst zou een ontsnappingsclausule zijn opgenomen van liefst 750 miljoen euro.

Valverde maakte in 2016 voor vijf miljoen euro de overstap van Peñarol naar de jeugdopleiding van . Vorig seizoen kwam hij in LaLiga al tot zestien wedstrijden, waarvan zes als basisklant.

Lees beneden verder

Dit seizoen vervult hij een belangrijke rol op het middenveld van de Koninklijke. Hij verschijnt steeds vaker in de basis en volgens Spaanse media wordt Valverde gezien als een belangrijke pion in de toekomst van de Spaanse grootmacht.

Een officiële bevestiging heeft Real Madrid nog niet naar buiten gebracht, maar Valverde zou akkoord zijn over een nieuw contract. Hij verlengt zijn in medio 2021 aflopende contract met vier jaar, waarbij zijn afkoopsom bepaald is op 750 miljoen euro.

Valverde heeft niet de hoogste clausule, want die van Karim Benzema is bepaald op een miljard euro. Die van Brahim Diáz en Luka Modric zijn eveneens bepaald op 750 miljoen euro.