"Real Madrid deed betere aanbieding, maar Barcelona wist ons te overtuigen"

Ansu Fati maakte zondagavond tegen Real Betis op een leeftijd van zestien jaar en driehonderd dagen zijn officiële debuut voor Barcelona.

Hij werd daarmee de op een na jongste debutant uit de clubgeschiedenis. Vicente Martínez Alama was in de jaren veertig van de vorige eeuw slechts twintig dagen jonger dan de aanvaller toen hij zijn eerste wedstrijd in het blaugrana speelde. Fati was zelfs zo jong dat zijn ouders schriftelijk toestemming moesten geven en vader Bori Fati heeft na afloop van het duel onthuld dat de loopbaan van zijn zoon er ook heel anders uit had kunnen zien.

Het in Guinee-Bissau geboren talent begon zijn carrière bij , voordat hij op jonge leeftijd de overstap maakte naar . Aartsrivaal was in die tijd echter ook nadrukkelijk in de markt voor de vleugelflitser:

"Toen hij bij Sevilla speelde, deed Real Madrid mij een betere aanbieding voor mijn zoon dan Barcelona", blikt vader Fati terug in gesprek met Tiempo de Juego .

"Zij kwamen echter naar mijn huis met het contract en wisten ons te overtuigen. Albert Puig (destijds jeugdtrainer bij Barcelona, red.) kwam langs om me te vertellen dat mijn zoon voor Barcelona moest kiezen. Toen Sevilla hiervan hoorde werden ze boos, Monchi (technisch directeur, red.) vroeg me hoeveel ze boden. Hij wilde dat Ansu bij Sevilla bleef. Sevilla liet hem daarna op negenjarige leeftijd een jaar lang niet spelen.'

Fati doorliep vervolgens de jeugdopleiding van de Catalanen en speelt sinds vorig jaar voor het Onder-19-elftal van de regerend kampioen van Spanje. Mede vanwege blessureleed bij Lionel Messi, Ousmane Dembélé en Luis Suárez kreeg hij zondag de kans tegen los Verdiblancos : "Dit is de mooiste dag van mijn leven. Toen hij ons vertelde dat hij was opgeroepen door Ernesto Valverde begon ik te huilen, net als mijn vrouw. Toen hij echt het veld in kwam verkeerden we in de zevende hemel", besluit zijn vader.