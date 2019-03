Real Madrid bevestigt terugkeer van Zidane als hoofdtrainer

Zinédine Zidane keert per direct terug als trainer bij Real Madrid, waar hij Santiago Solari opvolgt. De Fransman tekent een driejarig contract.

Zidane is de derde trainer van de Koninklijke dit seizoen. De Fransman nam afgelopen zomer nog afscheid van de Spaanse grootmacht, nadat hij voor de derde keer op rij de Champions League had gewonnen. Zijn opvolger Julen Lopetegui werd in de eerste seizoenshelft al ontslagen en ook Solari heeft de clubleiding niet weten te overtuigen.



Solari tekende eerder dit seizoen nog een contract tot medio 2021 bij Real Madrid. Onder zijn leiding leek de club naar boven te hebben ingeslagen, maar de afgelopen maanden liepen de prestaties terug. In de Copa del Rey werd Real uitgeschakeld en in LaLiga is de achterstand op koploper Barcelona opgelopen naar twaalf punten. De Champions League was de enige prijs die het seizoen nog zou kunnen redden, maar in het miljardenbal bleek Ajax over twee duels te sterk.



Real Madrid laat via de officiële kanalen weten dat de clubleiding maandag heeft besloten om per direct afscheid te nemen van Solari. "De club waardeert het werk dat Santiago Solari heeft gedaan", klinkt het. Zidane heeft in Bernabéu nu een contract gekregen tot medio 2022.Snel meer...