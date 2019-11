Real Madrid bevestigt blessure Hazard; Barcelona-uit niet op de tocht

Eden Hazard heeft een gekneusde enkel overgehouden aan het Champions League-duel met Paris Saint-Germain, zo maakt Real Madrid woensdag wereldkundig.

Volgens AS en Marca is de Belgische aanvaller minstens tien dagen niet inzetbaar voor de Koninklijke. Hazard mist in dat geval de aankomende duels van Real met Deportivo Alavés (30 november) en (7 december). Het is de verwachting dat Hazard op tijd fit is voor de kraker tegen op 18 december.

Hazard liep de kneuzing op na een tackle van -verdediger en landgenoot Thomas Meunier halverwege de tweede helft. Het was al snel duidelijk dat de vleugelaanvaller veel pijn had en verder spelen was dan ook onmogelijk.

Hazard ging met ondersteuning van de medische staf richting de kleedkamer van het Santiago Bernabéu, dat een massaal applaus overhad voor de zomerse miljoenenaankoop. Gareth Bale nam zijn plaats in voor de slotfase van het thuisduel met PSG (2-2).

Bij de medische check-up in de kleedkamer werd geconstateerd dat Hazard in ieder geval geen botletsel had opgelopen door de charge van Meunier. De Real-aanvaller moet de komende dagen rust houden om het herstelproces zijn gang te laten gaan. Over anderhalve week kan er pas weer worden gedacht aan het voorzichtig opstarten van de trainingen.

Lees beneden verder

Hazard liep twee jaar geleden een breuk in de enkel op tijdens een interland van de Rode Duivels en was toen drie maanden uit de roulatie.

Trainer Zinédine Zidane uitte dinsdagavond tegenover Marca al zijn zorgen over het uitvallen van Hazard. "Het was meer dan een tik. Hij kreeg een tik en verdraaide zijn enkel daarna ook nog."

Zidane lijkt evenwel op korte termijn weer een beroep op hem te kunnen doen. Een meevaller voor de Franse coach, aangezien naast Barcelona ook het van Jasper Cillessen, op 15 december, binnenkort de tegenstander is in competitieverband.