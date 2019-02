Real Madrid 'benadeeld' ten opzichte van Barça: "Het is inderdaad vreemd"

Woensdagavond neemt Real Madrid het in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey op tegen Barcelona.

Santiago Solari is gebrand op een goed resultaat in het Camp Nou, zo laat hij dinsdag op de persconferentie weten. De trainer wil niet diep ingaan op de suggestie in de Spaanse media dat Real boos zou zijn op LaLiga vanwege het speelschema.

Onder meer Marca bracht naar buiten dat Real van mening zou zijn dat Barcelona voordeel haalt uit het schema, aangezien de Catalaanse grootmacht bij beide duels in de Copa del Rey een dag meer rust heeft dan de Koninklijke . "Het is inderdaad vreemd hoe het heeft uitgepakt", beaamt Solari dinsdag, geciteerd door onder andere AS .



"Maar wij zijn niet degenen die het schema opstellen, dat is in handen van LaLiga. Of het bewust is? Ik denk graag van niet", aldus de Argentijn, die uitkijkt naar de kraker tegen de aartsrivaal. "Maar iedere wedstrijd is voor ons het moment van de waarheid, vanaf de eerste tot de laatste minuut. Onze voorbereiding op deze wedstrijd verschilt niet echt met die van de voorgaande duels."



Solari geeft aan dat hij kan beschikken over een vrijwel geheel fitte spelersgroep. "Het is eigenlijk lastiger als alle spelers inzetbaar zijn, aangezien ik dan meer spelers moet teleurstellen. Het is een lastig onderdeel van het trainersvak. Het is wel ongelooflijk belangrijk dat ze er allemaal zijn, want hun passie en kwaliteit is ontzettend belangrijk voor deze ploeg."