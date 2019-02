'Real Madrid beloont Modric met nieuw contract'

'Luka Modric, witter dan ooit', zo kopt Marca vrijdag. Volgens de Spaanse krant ligt de toekomst van de Kroaat ook de komende jaren bij Real Madrid.

De betrokken partijen zouden een akkoord hebben bereikt over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2021. Een einde aan de geruchtenstroom rondom de toekomst van de Kroatisch international lijkt dan ook nabij.



Modric, 33 jaar, werd vorig jaar zomer nadrukkelijk met een transfer naar Internazionale in verband gebracht. Real Madrid weigerde echter medewerking te verlenen aan een transfer van de winnaar van de Ballon d'Or en wees de Serie A-club op de transferclausule van 750 miljoen euro in het nog tot volgend jaar zomer doorlopende contract. Een nieuwe poging van Inter komende zomer zal door de nieuwe ontwikkelingen geen zin meer hebben.



Ofschoon Inter concrete interesse toonde, heeft Modric volgens de vrijdageditie van Marca nooit de intentie gehad om naar het Giuseppe Meazza te gaan. Hij kon naar verluidt weliswaar meer in Milaan gaan verdienen, maar geld speelt geen rol (meer) voor de Kroaat. Ook het vooruitzicht om over twee jaar in China zeer veel geld op te strijken bij Jiangsu Suning, dat net als Inter onder de Suning Holdings Group valt, kon de spelmaker dan ook niet verleiden om alsnog voorzichtig een vertrek uit Madrid te forceren.



De financiële voorwaarden in het nieuwe contract van Modric zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 van toepassing, wat erop duidt dat zijn salaris ook omhoog is gegaan. Real Madrid betaalde medio 2012 een bedrag van uiteindelijk 42 miljoen euro aan Tottenham Hotspur, waarna veel kritiek volgde. Modric staat inmiddels op 290 officiële duels en 16 treffers voor de Koninklijke .