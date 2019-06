Real Madrid begint aanvallende renovatie met transfer van 60 miljoen

Real Madrid heeft zijn eerste grote aankoop van de aankomende transferzomer binnen.

De Koninlijke maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat Luka Jovic over komt van en een meerjarig contract heeft getekend in het Santiago Bernabéu. Met de komst van de 21-jarige Serviër is volgens berichten in de Spaanse pers zestig miljoen euro gemoeid.



Frankfurt nam Jovic in 2017 op huurbasis over van en lichtte afgelopen seizoen de koopoptie van zeven miljoen euro in de huurovereenkomst van de aanvaller. De nummer zeven van de ontvangt door de deal met de Koninklijke een veelvoud van dat bedrag, al gaat 30 procent van de transfersom naar Benfica. Het is wel gelijk de duurste transfer in de clubgeschiedenis van de Duitse club.



Jovic veroverde met Frankfurt in 2018 de DFB-pokal door in de finale af te rekenen met . (3-1). Afgelopen seizoen kwam de Real-aanwinst tot zeventien doelpunten in competitieverband. In de wist hij tien keer het net te vinden. Mede door zijn productiviteit bereikte het elftal van trainer Adi Hütter de halve finale, waarin de latere winnaar te sterk bleek.De Madrilenen verzekerden zich eerder al van de komst van verdediger Éder Militão, afkomstig van , en aanvaller Rodrygo ( ). Inclusief de transfer van Jovic is er al 155 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers, en het einde lijkt nog niet in zicht. Eden Hazard zei na het veroveren van de Europa League met Chelsea dat hij toe is aan 'een nieuwe uitdaging', met de Spaanse topclub als belangrijkste kandidaat om de Belgische aanvaller binnen te halen.