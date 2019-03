"Real is natuurlijk geen PSV, wellicht dat wij kunnen stunten tegen Ajax"

PSV heeft met een voorsprong van vijf punten, en een wedstrijd meer gespeeld, nog altijd de beste papieren in handen voor de landstitel.

De Eindhovenaren draaien de afgelopen weken echter moeizaam, terwijl achtervolger Ajax zijn absolute topvorm lijkt te benaderen. Clubicoon René van de Kerkhof hoopt dan ook dat PSV in de onderlinge confrontatie van zondag 31 maart het hoofd boven water kan houden.

De voormalig Oranje-international was afgelopen zaterdag aanwezig bij het duel met NAC Breda, dat uiteindelijk met 2-0 werd gewonnen: "PSV begon als een wervelwind, maar al snel zakte de ploeg terug", reageert hij bij Omroep Brabant op die wedstrijd. "Ja, PSV pakte die drie punten, maar in deze wedstrijd tegen nota bene de hekkensluiter van de Eredivisie, had PSV toch echt meer aan het doelsaldo moeten werken."



Het doelsaldo kan belangrijk worden aan het eind van het seizoen als PSV en Ajax op hetzelfde puntenaantal eindigen. Als Ajax zijn aankomende wedstrijden tegen PEC Zwolle en AZ echter wint en ook PSV in eigen huis verslaat, is de voorsprong van de Amsterdammers minstens één punt: "Ajax is in vorm. Die club leverde afgelopen week een fenomenale stunt door Real Madrid naar huis te sturen."



"Ik denk dat we allemaal hebben genoten van die wedstrijd", vervolgt Van de Kerkhof zijn verhaal. De voormalige aanvaller ziet ondanks het goede spel van de concurrent echter toch kansen voor PSV: "Real is natuurlijk geen PSV. Er is nog altijd hoop. Wellicht dat wij nu gaan stunten, straks in Amsterdam."