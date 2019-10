'Real heeft geduld en mikt op nieuw 'Hazard- en Courtois-scenario''

Real Madrid werd afgelopen zomer in verband gebracht met de komst van Neymar, maar een ploegmaat bij PSG lijkt als de echte droomaanwinst te gelden.

Kylian Mbappé wordt al langer gelinkt aan de Koninklijke en Marca weet te melden dat voorzitter Florentino Pérez een nieuw plan heeft opgesteld om de Fransman op termijn los te weken bij zijn huidige werkgever.

nam in de afgelopen jaren Thibaut Courtois en Eden Hazard voor een gereduceerd bedrag over van nadat zij nog maar een jaar vastlagen bij de Londenaren en de bedoeling van de preses is dat er met Mbappé eenzelfde tactiek gebruikt zal worden.

De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2022 bij les Parisiens, waardoor er voorlopig wel geduld getoond zal moeten worden.

De slagingskans van het plan hangt daarnaast af van het feit of Mbappé de 'druk' van om die verbintenis te verlengen weet te weerstaan.

Voorzitter Nasser Al-Khelaifi is zich bewust van het ontstane gevaar en probeert het contract van de nog altijd piepjonge sterspeler zo snel mogelijk open te breken.

Het is daarnaast de vraag of Parijzenaar Mbappé al toe is aan een vertrek bij PSG, of dat hij ervoor wil kiezen om langer bij de club uit zijn geboortestad wil blijven.

De wereldkampioen viert in december zijn 21ste verjaardag, waardoor er voor Real Madrid nog geen enorme haast is om in actie te komen.

Als Mbappé ervoor kiest om PSG de rug toe te keren zal de concurrentie waarschijnlijk fors zijn: , , en worden in Spanje genoemd als andere mogelijke gegadigden.