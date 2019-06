'Real grijpt ondanks salarisaanbieding van dertig miljoen mis in Parijs'

Neymar heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een zomers vertrek bij Paris Saint-Germain en een rentree in de Spaanse top lonkt voor de dribbelaar.

De Braziliaan wordt al langere tijd in verband gebracht met een terugkeer naar zijn oude club en Neymar lijkt nu ook nadrukkelijk in beeld te zijn bij . Volgens Mundo Deportivo heeft de Koninklijke inmiddels al een, vergeefse, poging gedaan om hem binnen te hengelen.

De Spaanse sportkrant schrijft donderdagochtend dat Neymar nog altijd geldt als een droomaanwinst van voorzitter Florentino Pérez. Trainer Zinédine Zidane zou liever een aanwinst als Paul Pogba hebben voor zijn middenveld, maar Pérez is van mening dat Neymar vanuit strategisch oogpunt een betere aankoop zou zijn. De preses is, ondanks de komst van Eden Hazard, nog altijd op zoek naar een speler die 'in zijn eentje het Santiago Bernabéu kan vullen' en denkt dat Neymar na Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wat dat betreft de enige optie is.



Om dit voor elkaar te krijgen heeft Real naar verluidt een bod van 130 miljoen euro neergelegd in Parijs. kan bovendien de overbodige Gareth Bale of James Rodríguez, die overigens hard op weg lijkt naar , verwelkomen in een eventuele deal. Met een salarisaanbieding van 30 miljoen euro per jaar komt de Spaanse grootmacht bovendien in de buurt van de 36 miljoen die Neymar nu jaarlijks opstrijkt in het Parc des Princes.



Al deze moeite ten spijt heeft Pérez echter te horen gekregen dat de aanvaller zelf liever terugkeert naar Barcelona. Neymar zou het Camp Nou in gesprek met PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zijn 'thuis' genoemd hebben en hij zou de bestuurder hebben toegebeten dat 'hij nooit had moeten vertrekken'. De wens van Barça om Neymar terug te halen kan op financieel gebied voor complicaties zorgen, al zouden de Catalanen wel een of meerdere spelers in de deal kunnen betrekken. Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic en Samuel Umtiti werden in het verleden allemaal al eens in verband gebracht met een transfer naar les Parisiens .