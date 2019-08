'Real grijpt mis met 'bespottelijk' bod van dertig miljoen euro plus James'

Real Madrid wordt al de hele zomer gelinkt aan de komst van Paul Pogba.

Het is echter nog maar de vraag of de Koninlijke erin gaat slagen om de middenvelder los te weken bij . Verschillende Engelse media, waaronder The Times en The Telegraph , melden maandag dat het laatste bod van op de wereldkampioen totaal niet serieus wordt genomen door the Red Devils .

Laatstgenoemde Engelse kwaliteitskrant spreekt zelfs van een 'bespottelijke aanbieding'. De Spaanse grootmacht zou zich vorige week met een bod van dertig miljoen euro, plus James Rodríguez, op Old Trafford gemeld hebben. Manchester United heeft de vraagprijs voor Pogba echter op 175 miljoen gesteld en de genoemde aanbieding komt daar bij lange na niet in de buurt.

Lees beneden verder

De waarde van James wordt na een teleurstellend seizoen op huurbasis bij op vijftig miljoen geschat, waardoor het bod van Real Madrid uit zou komen op ongeveer tachtig miljoen. Dit voorstel van de Spanjaarden zou het in Manchester levende idee dat Real Madrid eigenlijk geen geld meer heeft om ook Pogba nog eens aan de selectie toe te voegen alleen maar verder hebben versterkt.

De Madrilenen gaven deze zomer al meer dan driehonderd miljoen uit aan de komst van spelers als Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Luka Jovic, Ferland Mendy en Rodrygo, terwijl zij ook druk bezig zijn met verkopen. Ondanks interesse van en is het echter nog niet gelukt om James van de hand te doen. Donny van de Beek is, voor een transfersom van zestig tot zeventig miljoen, overigens nadrukkelijk in beeld als alternatief voor Pogba, die ook in verband wordt gebracht met een terugkeer naar .

Tuttosport berichtte zondag al dat la Vecchia Signora Mario Mandzukic, Blaise Matuidi en Paulo Dybala heeft aangeboden in ruil voor de Fransman. Dybala wil echter niet weg bij Juventus, waardoor een eerdere ruildeal voor Romelu Lukaku ook al in het water viel. De tijd begint bovendien te dringen, aangezien de Engelse transfermarkt op 8 augustus al op slot gaat, waardoor er geen ruildeals meer gesloten kunnen worden en Manchester United ook geen vervanger meer kan halen.