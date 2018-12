'Real gaat transferclausule van 50 miljoen lichten'

Marcelo is al jaren de linksback van Real Madrid, maar de Koninklijke begint zich voorzichtig voor te bereiden op een leven zonder de Braziliaan.

Om een eventueel vertrek of een afname van de kwaliteiten van de vleugelverdediger op te vangen wordt er voor aankomende zomer gekeken naar een vervanger en de keuze lijkt te zijn gevallen op een speler van een competitiegenoot. AS meldt donderdagochtend namelijk dat Júnior Firpo een van de belangrijkste transferdoelwitten voor aankomende zomer wordt.

De verdediger is dit seizoen een van de uitblinkers bij Real Betis en hoewel Santiago Solari tevreden is over de prestaties van Sergio Reguilón als back-up van Marcelo, moet Firpo de nieuwe linksback voor de lange termijn worden. De 22-jarige Dominicaan geldt daarom als een prioriteit voor de Champions League-houder en Real zou zodoende van plan zijn om, net als bij bijvoorbeeld Sergio Ramos, zonder met Betis te onderhandelen de transferclausule in diens contract te lichten.

De verdediger, die zijn jeugdinterlands overigens voor Spanje speelt, tekende in augustus nog een nieuwe, tot 2023 doorlopende verbintenis en is zodoende voor vijftig miljoen euro op te halen. Real deed afgelopen zomer overigens ook al een poging om een nieuwe linksback op te halen, aangezien Marcelo toen hardnekkig in verband werd gebracht met een vertrek naar Juventus. Een poging om Lucas Hernández op te halen bij buurman Atlético Madrid liep destijds echter stuk omdat de Fransman weigerde om los Colchoneros in te ruilen voor de rivaal.