'Real en Barcelona voelen zich gebruikt door gewiekste zaakwaarnemers'

Real Madrid en Barcelona hekelen de strapatsen van de zaakwaarnemers van Luka Jovic, zo weet Sport te melden.

Beide topclubs hebben interesse in de spits van en hebben dat ook kenbaar gemaakt aan de club en de entourage van de aanvaller. De belangenbehartigers lekken echter informatie naar de media en daar zijn Real en niet blij mee.

Jovic is bezig aan een uitstekend seizoen bij de -club, waardoor verschillende Europese topclubs azen op de goaltjesdief. Barcelona volgt de verrichtingen van Jovic al jaren en beschouwt hem als 'een interessante optie'. Toen Barcelona de interesse voor het eerst kenbaar maakte, was de vraagprijs circa vijftig miljoen euro, maar sindsdien valt het bedrag iedere week hoger uit.



Bij de laatste gesprekken eiste Eintracht Frankfurt tachtig miljoen euro, iets wat Barcelona te gortig vindt. De Catalaanse grootmacht is niet meer in de race voor de handtekening van de Serviër en ook Real twijfelt nu. De Koninklijke is al om de tafel gegaan met de entourage van Jovic, maar die vergadering werd door de zaakwaarnemers vervolgens gelekt naar de media.



Naast de spelletjes van de belangenbehartigers is Real ook geschrokken van de vraagprijs. De club zou nu denken aan andere opties en de 21-jarige Jovic voorlopig links laten liggen. Eintracht Frankfurt hoopt dat Paris Saint-Germain en nog met een forse som gaan toeslaan, maar beide clubs vinden het geëiste bedrag van tachtig miljoen eveneens onrealistisch.