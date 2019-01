'Real en Barça strijden om Spaans jeugdinternational van Dinamo Zagreb'

Het is aannemelijk dat Dinamo Zagreb op korte termijn afscheid moet nemen van Dani Olmo aangezien de Europese elite aast op zijn handtekening.

De twintigjarige aanvallende middenvelder werd in een eerder stadium in verband gebracht met 1.FSV Mainz 05, AC Milan, Liverpool en Manchester United. Volgens France Football hebben Real Madrid en Barcelona nu de beste papieren om aan de haal te gaan met Olmo.

Barcelona heeft naar verluidt reeds een bod van 25 miljoen euro bij Dinamo Zagreb uitgebracht op Olmo. De Spaans jeugdinternational is niet bepaald een onbekende in Catalonië, want hij speelde tussen 2007 en 2014 in de jeugdopleiding van Barça . Olmo, geboren in een voorstad van Barcelona, verliet La Masía na zeven jaar enigszins verrassend voor een overstap naar het Kroatische Dinamo Zagreb.



In Kroatië heeft Olmo zich stormachtig ontwikkeld en op 7 februari 2015 debuteerde hij op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Dinamo Zagreb, in het met 2-1 gewonnen thuisduel met Lokomotiva Zagreb. Inmiddels heeft de Spanjaard 84 wedstrijden voor de Kroatische topclub achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor achttien doelpunten en negentien assists. Op de erelijst van Olmo prijken reeds drie landstitels en drie Kroatische bekers.



Ook Real Madrid zou al een officieel bod van 26 miljoen hebben uitgebracht in Zagreb. Het contract van Olmo bij Dinamo loopt nog tot medio 2021 en zijn club zou genoegen nemen met een bedrag rond de 25 miljoen. In de Golden Boy-verkiezing van 2018, die werd gewonnen door Matthijs de Ligt, eindigde de aanvallende middenvelder als elfde.