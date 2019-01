'Real Betis zet Andrés Guardado in om Ajax te dwarsbomen'

Real Betis mengt zich in de strijd om de handtekening van Diego Lainez, zo melden diverse Spaanse media dinsdag. De club hoopt Ajax af te troeven.

De huidige nummer zes van LaLiga heeft daarbij een belangrijke troef in handen: landgenoot Andrés Guardado. Mexicaanse en Spaanse media stellen dat Betis de 152-voudig international van Mexico heeft ingezet om clubs als Ajax en Olympique Lyon te verslaan en Lainez ervan te overtuigen om in het Estadio Benito Villamarin te tekenen.

Guardado was zelf 21 jaar toen hij in 2007 de oversteek naar Europa kon maken. De levende legende van el Tri koos uiteindelijk enigszins verrassend voor Deportivo la Coruña en naar verluidt probeert hij nu Lainez in te laten zien dat een Spaanse club de beste keuze is, zeker in deze fase van zijn nog bijzonder prille loopbaan. Na vijf jaar Deportivo speelde Guardado ook voor Valencia, Bayer Leverkusen en PSV om vervolgens medio 2017 bij Betis te tekenen. De middenvelder is ook voor de Zuid-Spanjaarden een belangrijke kracht geworden, al kampte hij de voorbije weken met blessureleed.



Ajax heeft een formeel bod van elf miljoen euro op Lainez neergelegd plus een doorverkooppercentage, zo meldde De Telegraaf eerder en volgens Mexicaanse media zelfs een bod van bijna vijftien miljoen euro. Real Betis zou nog geen bod hebben uitgebracht op de achttienjarige buitenspeler. “Er zijn er maar weinig spelers zoals Lainez”, benadrukte technisch directeur Santiago Baños eerder. "Ik zou graag willen dat hij nog één jaar blijft. De transfermarkt in Europa sluit in februari, we hebben nog de hele maand de tijd (om te onderhandelen, red.). Ik probeer niet te betrokken te raken."



"Er is nog niets officieel. We hopen dat er volgende week iets concreets ligt. De aanbiedingen zijn er ", zo zei Baños deze week. Met de eventuele komst van 'de Mexicaanse Lionel Messi' wil Ajax inspelen op een mogelijk vertrek van Hakim Ziyech of David Neres ná dit seizoen. Lainez maakte in maart 2017 al zijn opwachting in de hoofdmacht van Club América. Inmiddels staat de teller van de tiener op 51 optredens en 5 doelpunten. Vijf maanden geleden maakte de aanvaller zijn debuut als Mexicaans A-international.