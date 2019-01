Real Betis troeft Ajax af en haalt Diego Lainez

Ajax grijpt naast de komst van Diego Lainez. Club América maakt via de officiële kanalen melding van een transfer van de aanvaller naar Real Betis.

Landgenoot Andrés Guardado heeft een belangrijke rol in de overgang gespeeld. Eerder op donderdag meldde De Telegraaf dat Ajax een akkoord had bereikt met Club América over de transfersom voor Lainez.



Real Betis en Club América zijn volgens het Mexicaanse televisienetwerk Televisa , dat de club letterlijk in zijn beheer heeft, een transfersom van dik twaalf miljoen euro overeengekomen. Club América heeft daarnaast een doorverkooppercentage van 20 procent in de onderhandelingen bedongen. Lainez zelf heeft zich tot de zomer van 2024 verbonden aan Betis, dat Guardado inzette om de tiener ervan te overtuigen dat hij in het Benito Villamarin moest tekenen.



De afgeketste transfer van Lainez lijkt te betekenen dat David Neres bij Ajax blijft. Guangzhou Evergrande zou een bod van 43 miljoen euro hebben uitgebracht op de Braziliaan, maar Ajax wilde naar verluidt alleen meewerken aan een transfer als Lainez naar Amsterdam zou komen. Nu Lainez echter zijn nog prille loopbaan in Zuid-Spanje voortzet, lijkt Neres in ieder geval nog een half jaar in Amsterdam te blijven.Ajax had zelf een akkoord over een transfersom van vijftien miljoen euro voor Lainez bereikt. Daarmee zou de Mexicaan de op twee na duurste Ajax-aankoop ooit zijn geweest. Alleen Daley Blind (zestien miljoen euro, oplopend tot 21 miljoen euro) en Miralem Sulejmani (16,25 miljoen euro) waren in het verleden duurder. Lainez, goed voor twee A-interlands, kan in de gehele voorhoede uit de voeten en speelde vijftig officiële wedstrijden voor Club América. Daarin was hij goed voor vijf treffers en drie assists.