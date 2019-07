Real Betis strikt Nabil Fekir én broer en maakt financiële details openbaar

Real Betis heeft de komst van Nabil Fekir in de nacht van maandag op dinsdag afgerond.

Zowel als maakt via de officiële kanalen bekend dat de aanvallende middenvelder voor minstens 19,75 miljoen euro overstapt naar de nummer tien van het afgelopen seizoen in LaLiga. De transfersom kan via bonussen nog met tien miljoen euro oplopen.

Lyon heeft bovendien een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen op de eventuele winst die Real Betis in de toekomst zal maken op Fekir. Zijn broer Yassin Fekir, een 22-jarige aanvaller die één competitieduel voor Lyon achter zijn naam heeft, gaat daarnaast mee en tekent eveneens bij Real Betis. Als hij in de toekomst wordt doorverkocht, strijkt Lyon de helft van de volledige transfersom op.



Nabil Fekir stond nog een jaar onder contract in Lyon. Hoewel zijn transfer al enkele dagen in de pijplijn zat, mag de deal een verrassing worden genoemd. Fekir werd in de afgelopen maanden immers ook bij grotere clubs werd genoemd. De wereldkampioen leek vorig jaar nog voor zestig miljoen op weg naar , maar nadat bij de medische keuring knieproblemen aan het licht kwamen trokken the Reds de stekker uit de deal.



werd afgelopen weekend ook geopperd als mogelijke nieuwe bestemming voor Fekir, maar i Partenopei komen dus te laat. Betis bekostigt de komst van de Frans international met de verkoop van Giovani Lo Celso, die op het punt staat om naar over te stappen. Hij levert de Andalusiërs naar verwachting zeventig miljoen op.