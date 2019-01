'Real betaalt acht jaar na dato achttien miljoen voor oude bekende'

Real Madrid houdt de situatie van voormalig jeugdspeler Pablo Sarabia in de gaten, zo schrijven diverse Spaanse media woensdag.

Het contract van de buitenspeler annex aanvallende middenvelder met Sevilla loopt over anderhalf jaar ten einde en onderhandelingen over een langere samenwerking hebben tot dusver niets opgeleverd. Sarabia, 26 jaar, en Real Madrid zijn geen onbekenden van elkaar.



Sarabia werd in 2004 aan de jeugdopleiding van Real Madrid toegevoegd en maakte uiteindelijk in december 2010 zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Hij maakte als vervanger van Cristiano Ronaldo zijn opwachting in het Champions League-duel met Auxerre (4-0). Tot meer wedstrijden kwam hij niet: Getafe betaalde een half jaar later drie miljoen euro aan de streekgenoot, die de terugkoopoptie nooit lichtte.



Na vijf seizoenen Getafe is Sarabia inmiddels bezig aan zijn derde seizoen in het tenue van Sevilla, waar hij mogelijk aan het beste jaar uit zijn loopbaan bezig is. In 27 officiële duels was de Spanjaard goed voor liefst 15 doelpunten en 8 assists en is hij nadrukkelijk bij bondscoach Luis Enrique in beeld. Sevilla maakt zich enigszins zorgen over de toenemende interesse in Sarabia, die een transferclausule van slechts achttien miljoen euro heeft.



Volgens de laatste berichten uit Spanje overweegt Real Madrid serieus om in de zomer de transferclausule van Sarabia te lichten en voelt hij zelf ook veel voor een rentree bij los Merengues . De Madrileense topclub houdt rekening met een zomerse transfer van Isco en weet dat Luka Modric nog altijd door Internazionale wordt begeerd. De Kroaat voelt zelf weinig voor een nieuw contract met Real Madrid, dat achter de schermen overigens druk bezig is om de komst van Brahim Diaz van Manchester City te bewerkstelligen.