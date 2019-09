'Reactiecoach' Koeman gewaarschuwd: "Anders komt hij ook onder druk"

Aad de Mos constateert een zorgelijke trend bij het Nederlands elftal, dat in belangrijke wedstrijden geregeld op achterstand komt in de beginfase.

De trainer in ruste hoopt dat bondscoach Ronald Koeman vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland lef toont en niet weer moet teruggrijpen op zogeheten 'reactievoetbal'.

"Ik ga ervan uit dat ze (Oranje, red.) niet verliezen, anders komt Ronald Koeman ook onder druk", stelt De Mos vrijdagmiddag in een video op Instagram. "Ik heb toch het idee dat Koeman een beetje een 'reactiecoach' is, veel op de counter spelen en een beetje afwachten." In de thuiswedstrijd tegen Duitsland in maart kwam Nederland terug van een 0-2 achterstand, al ging het duel uiteindelijk toch verloren: 2-3.

"We komen ook altijd achter", vervolgt De Mos zijn analyse over de huidige staat van Oranje. "Ik ben benieuwd of hij zich kan vinden in de moderne coaches zoals Peter Bosz ( , red.), Julian Nagelsmann ( , red.) en -trainer Erik ten Hag. Die gaan altijd uit van zichzelf en de spelers willen dat ook. Frenkie de Jong wil aanvallend spelen las ik vandaag in de media, dus niet afwachten maar er gelijk opklappen. En niet op achterstand komen en proberen te winnen."

De Mos uitte woensdag in een videoboodschap op Instagram ook al zijn zorgen over het . Volgens de oud-trainer van onder meer en Ajax kan een nederlaag tegen Duitsland verstrekkende gevolgen hebben.

"We mogen daar ábsoluut niet verliezen." De Mos deed tevens een oproep aan enkele gevestigde namen binnen de selectie van Oranje. "Laten we hopen dat Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Memphis Depay in topvorm zijn."