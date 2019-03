RBC moet penaltyreeks deels opnieuw doen

RBC Roosendaal moet de strafschoppenserie in de bekerwedstrijd tegen SSV'65 vanaf de vijftiende strafschop opnieuw doen. Dat heeft de KNVB besloten.

Beide amateurclubs stonden dinsdagavond tegenover elkaar in de districtbeker. Na een 1-1 uitslag moesten penalty's een winnaar bepalen en de club uit Goes trok na een serie van liefst 32 pingels aan het langste eind. RBC tekende echter protest aan bij de KNVB.



De eerste veertien strafschoppen werden namelijk afgewerkt via het ABBA-systeem, maar daarna stapte de scheidsrechter ineens over op het ABAB-systeem. "Je kunt niet zomaar het systeem veranderen zonder ons in te lichten", reageerde oud-prof Henk Vos (foto), de hoofdcoach van RBC, in gesprek met BN De Stem.



Via Facebook meldt de club uit Roosendaal dat men van de KNVB gelijk heeft gekregen. Op dinsdag 12 maart om 20:30 uur wordt op Sportpark Het Schenge in Goes de strafschoppenserie vanaf penalty nummer vijftien opnieuw gedaan. SSV mag dan beginnen. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales, waarin Kloetinge de opponent zal zijn.