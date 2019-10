RB Salzburg-spits staat op 17 doelpunten in 10 wedstrijden - Is Erling Braut Haaland klaar voor het grote wer

De negentienjarige spits heeft dit seizoen al vier hattricks gemaakt, daar hij in voorbereiding is voor de wedstrijd tegen Liverpool op Anfield.

Als je Erling Braut Haaland nog niet kent, onder welke steen heb je dan gezeten?

's tienersensatie Ansu Fati heeft de laatste tijd behoorlijk vaak het nieuws gehaald, maar er is op dit moment geen grotere belofte in Europa dan de negentienjarige spits van RB Salzburg.

Haaland's hattrick tegen KRC Genk in de openingswedstrijd van de dit seizoen trok de aandacht.van voetbalfans van over de hele wereld. Hij werd de jongste speler sinds Wayne Rooney om zijn debuut in Europa's grootste clubcompetitie op te luisteren met drie doelpunten.

Het was niet verwonderlijk dat hij binnen enkele uren in verband werd gebracht met de grootste clubs, waar werd gezegd dat scouts van Barcelona en tussen de menigte in de Red Bull Arena zaten.

Het is niet de eerste keer dat United wordt genoemd als potentieel geïnteresseerde club. De Engelsen hadden naar verluidt ook interesse in de zomer van 2018, samen met en , voordat Haaland later dat seizoen Molde FK verruilde voor Salzburg.

Maar is de zoon van voormalig Leeds United- en -verdediger Alf-Inge klaar om een dergelijke stap te maken?

Met zijn 1.94 meter en een lichaam in de bloei van zijn leven, is er geen twijfel dat Haaland aan de fysieke eisen van elke competitie in Europa kan voldoen.

Hij lijkt ook de vereiste maar zeldzame mentaliteit te bezitten die nodig is om bij de elite te spelen, hoewel zijn persoonlijkheid nog enigszins onvolwassen is.

Een bijzonder kort interview met televisieverslaggevers na afloop van de wedstrijd tegen Genk ging viraal op sociale media. Na zijn hattrick in augustus tegen Wolfsberger merkte hij in gesprek met Sky Sports op dat hij "de bal mee naar huis zou nemen en het zijn vriendin zou laten zijn voor de nacht".

Volgens verdediger Maximilian Wöber luisterde hij zelfs naar een bekend deuntje in zijn auto voorafgaand aan de ontmoeting met Genk.

"Erling is gek. Gisteravond liep onze aanvoerder met zijn dochter. Toen stopte er een auto. Hij deed het raam naar beneden en daar was hij, luisterend naar het anthem van de Champions League!", vertelde Wöber twee weken geleden aan verslaggevers.

Het is duidelijk dat Haaland een uniek karakter heeft dat niet uit hem moet worden geslagen, maar er is waarschijnlijk een bepaald soort trainer voor nodig om ervoor te zorgen dat hij aan de goede kant van de 'lovable rouge'-lijn blijft.

Ondanks al het gepraat over zijn persoonlijkheid, is het wat Haaland op het veld doet dat zal bepalen of hij zijn belofte zal waarmaken.

Zijn zeventien doelpunten in tien wedstrijden tot nu toe dit seizoen, inclusief vier hattricks, suggereren dat hij een scherp oog voor het doel heeft. Dat was natuurlijk al te zien toen hij negen doelpunten maakte in één wedstrijd voor Noorwegen tegen Honduras tijdens het WK Onder-19 afgelopen zomer.

Sindsdien heeft hij twee A-interlands afgewerkt voor zijn land, waar hij en Martin Ödegaard een opwindend nieuw tijdperk voor het Noorse voetbal inluiden.

Hij kan zowel diep spelen om de bal vast te houden of achter de verdedigers duiken om steekpasses te ontvangen. De term 'handful' werd gecreëerd om te beschrijven hoe moeilijk het is om tegen Haaland te spelen.

Zijn criticasters zullen wijzen op de kwaliteit of het gebrek daaraan, geboden door de tegenstaders in de Oostenrijkse , terwijl het waar is dat Genk de tegenstander was dit het minst te vrezen was tijdens de openingswedstrijd in de Champions League.

De moeilijkste test van zijn carrière tot nu volgt woensdagavond op Anfield als hij aan de aftrap staat tegen en de kans krijgt om het op te nemen tegen Ballon d'Or-kandidaat Virgil van Dijk. Dit gegeven wordt versterkt doordat hij slechts 31 minuten heeft gespeeld sinds zijn prestatie tegen Genk en hij ontbrak zaterdag in de zege op Austria Wien als gevolg van een longinfectie.

Slagen aan de Merseysinde en eventuele laatste twijfels over de vraag of hij is klaar is om op het hoogste niveau te spelen zullen weg zijn.

Natuurlijk moet hij Salzburg verlaten, maar waar zou hij waarschijnlijk naar toe gaan als hij in januari of aan het einde van het seizoen vertrekt?

Logica suggereert dat de volgende stap in zijn carrière zal zijn.

Het is geen geheim dat de meest indrukwekkende spelers van Salzburg bijna altijd in Leipzig belanden, dat ook in handen is van Red Bull. Ongeveer twintig spelers hebben de afgelopen tijd de Oostenrijkse kampioen ingeruild voor de Bundesliga.

Leipzig is voor volgend seizoen misschien ook op zoek naar een nieuwe aanvaller. Hoewel Timo Werner deze zomer een nieuw contract tekende, zal het doelwit van naar verwachting het team van Julian Nagelsmann aan het einde van het seizoen 2019/20 verlaten.

Hoewel hun stijlen niet helmaal vergelijkbaar zijn, zijn Werner en Haaland beide dynamische aanvallers en het aantrekken van zo'n opwindend jong aanvallend talent zal zeker het verlies van de nummer 9 van Duitsland goedmaken.

Maar wat als Haaland al te goed is om naar Leipzig te gaan? Een club die algemeen wordt beschouwd als de laatste stap naar de top voor 's werelds grootste beloften vanwege hun plek in Europa's vijf grootste competities, hun cultuur van uitstekende coaching en het nu regelmatig meespelen in Europese competities.

Het feit dat Haaland zich al heeft verbonden aan de grote zaakwaarnemer Mino Raiola suggereert dat er een veel grotere transfer aan zijn horizon opdoemt. Manchester United blijft volgens velen de perfecte club voor hem te zijn, gezien hun gebrek aan een pure nummer 9 en het feit dat de focus bij hun wederopbouw op jonge spelers gericht is.

De geruchten die hem linken aan Old Trafford worden verder versterkt door Haaland's relatie met Ole Gunner Solskjaer, onder wie hij speelde toen the Red Devils-manager eindverantwoordelijke was bij Molde. United moet Romelu Lukaku, die in de zomer naar vertrok, nog vervangen en Solskjaer heeft Haaland eerder al vergeleken met de Belgisch international.

Haaland's familiebanden kunnen echter een probleem zijn.

Hoewel er veel is gezegd over het feit dat Haaland een fan van Leeds United is, waar hij is geboren in de Engelse stad, negeren spelers tegenwoordig hun eigen voorkeuren bij het onderhandelen over transfers.

Zijn vader heeft echter een lastige relatie met Manchester United vanwege zijn langlopende vete met voormalige aanvoerder Roy Keane.

De Ier beschadigde gewrichtsbanden na een overtreding op Haaland-senior tijdens een wedstrijd op Elland Road, maar beweerde vervolgens dat de voormalige speler van Leeds hem beschuldigde dat hij een blessure veinsde.

Keane nam vier jaar later wraak op Old Trafford met een kwaadaardige overtreding. Haaland beweerde later dat het een rol speelde in zijn gedwongen afscheid in 2003.

"Heeft die tackle mijn carrière beëindigd?", vroeg Haaland zich af in 2008 in een interview met de Dail Mail. "Nou, ik heb nooit meer een volledige wedstrijd gespeeld, toch? Het lijkt me een geweldig toeval, vind je niet?"

Natuurlijk mag Haaland junior niet denken over het verleden van zijn vader als het gaat om het bepalen van zijn eigen toekomst. Raiola's relatie met United zou zelfs van groter belang kunnen zijn.

De eerdere pogingen van de zaakwaarnemer om in de zomer een nieuwe club voor Paul Pogba te vinden, hebben zijn relatie met de verantwoordelijken op Old Trafford verstoord nadat hij eerder een sterke band had met de twintigvoudig Engels kampioen toen José Mourinho er de leiding had.

Dus, als het geen United is, welk team past dan goed bij Haaland, zijn familie en zijn zaakwaarnemer?

Gonzalo Higuaín heeft een lange relatie met Maurizio Sarri, maar het is duidelijk dat Juventus behoefte heeft aan een nieuwe en jonge nummer 9.

Bovendien heeft Raiola nauwe banden met i Bianconeri en Haaland zou uiteraard enorm veel profijt hebben van het spelen en trainen met Cristiano Ronaldo.

Barcelona is ondertussen nog steeds op zoek naar een vervanger voor de lange termijn van Luis Suárez. Het hebben van Haaland en Fati in dezelfde aanval zou een verrukkelijk vooruitzicht zijn voor de fans van de Blaugrana.

Barça lijkt op dit moment de meest logische keuze, maar er is geen twijfel over mogelijk dat, als de mogelijkheid er is, alle Europese topsclubs geïnteresseerd zijn om een speler vast te leggen met het overduidelijke potentieel van Haaland.

Het is nu slechts een kwestie van wanneer en niet of hij die volgende stap op het pad naar het worden van een superster zet.