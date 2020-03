RB Leipzig weert Japanse fans tijdens thuiswedstrijd vanwege coronavirus

In Duitsland is ophef ontstaan vanwege een incident bij de thuiswedstrijd van RB Leipzig tegen Bayer Leverkusen (1-1).

De thuisclub weigerde zondagmiddag Japanse supporters toe te laten tot de eigen Red Bull Arena uit vrees voor corona.

" verontschuldigt zich voor de fouten die zijn opgetreden en wil deze graag herstellen", zo meldt de -club op zijn officiële website.

RB Leipzig stelt dat de beveiliging in het stadion was medegedeeld 'mensen uit potentiële risicogebieden te controleren' met het oog op het coronavirus.

"Helaas is in dit specifieke geval, mede door de grote onzekerheid die op dit moment bestaat over dit onderwerp, een fout gemaakt in de interpretatie ten opzichte van onze Japanse gasten. Onze excuses voor deze fout", zo schrijft de club.

De club wil zijn fouten graag rechtzetten voor de gedupeerde supporters. "We willen graag goedmaken wat er is gebeurd en hebben al geprobeerd om contact te zoeken met de betrokken personen."

"We gaan hen uitnodigen voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van de club." Het eerstkomende thuisduel voor Leipzig is volgende week dinsdag in de tegen .

Het coronavirus grijpt in Duitsland snel om zich heen: zondag steeg het aantal besmettingen tot 129, bijna een verdubbeling ten opzichte van de 66 gevallen die tot zaterdag bekend waren.

Ook RB Leipzig blijft waakzaam. "We zullen intensief en dagelijks blijven samenwerken om de problemen rond het coronavirus aan te pakken en proberen de best mogelijke oplossing voor alle gasten te vinden."