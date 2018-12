RB Leipzig telt vijftien miljoen euro neer voor opvolger van Keïta

RB Leipzig versterkt zich in januari met Amadou Haidara, zo maakt de Duitse club via de officiële kanalen bekend.

De twintigjarige middenvelder uit Mali komt over van Red Bull Salzburg en tekent in het oosten van Duitsland een vijfjarig contract. Volgens verschillende Duitse media maken die Roten Bullen een bedrag van vijftien miljoen euro over naar de Oostenrijkse club.

Haidara stond afgelopen zomer ook al in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig, dat toen naar een opvolger van de naar Liverpool vertrokken Naby Keïta zocht. De middenvelder leek bij Red Bull Salzburg te worden weggehaald, maar verlengde plotseling zijn contract tot medio 2022 en bleef de Oostenrijkse club toch trouw. Nu ziet Red Bull Salzburg Haidara toch naar de huidige nummer vier van de Bundesliga vertrekken.



De jonge middenvelder is de elfde speler die sinds 2014 de overstap maakt van Red Bull Salzburg naar RB Leipzig. Eerder raakten de Oostenrijkers ook al onder meer Keïta en Dayot Upamecano kwijt aan de club uit Oost-Duitsland. Haidara verdubbelt naar verluidt zijn salaris bij RB Leipzig en gaat drie miljoen euro per jaar opstrijken. FC Liefering (satellietclub van Red Bull Salzburg) haalde de middenvelder in 2016 weg bij JMG Academy Bamako, waarna hij een seizoen later naar de Oostenrijkse topclub vertrok.



Afgelopen seizoenen kwam Haidara tot 83 wedstrijden in het shirt van Red Bull Salzburg, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 17 assists. Ralf Rangnick, sportief directeur en trainer van RB Leipzig, is in zijn nopjes met de komst van de Malinees, die momenteel nog geblesseerd is. "Er zijn weinig spelers die op zijn leeftijd al zoveel potentie hebben. Hij heeft al de capaciteiten die nodig zijn om in de voetstappen van Keïta te treden."