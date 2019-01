RB Leipzig slaat met Oostenrijks talent andermaal grote slag in Salzburg

Met Hannes Wolf neemt RB Leipzig andermaal een speler van Red Bull Salzburg over.

De negentienjarige aanvallende middenvelder maakt komende zomer de overstap naar het oosten van Duitsland en ondertekent daar een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt. De hoogte van het bedrag dat Leipzig overmaakt naar Salzburg, is voorlopig nog onbekend.

Diverse Duitse en Oostenrijkse media maken wel melding van het feit dat RB Leipzig een afkoopclausule in het tot 2020 lopende contract van Wolf bij Red Bull Salzburg gelicht heeft. Ook Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach en Southampton hengelden naar de diensten van de jeugdinternational van Oostenrijk, maar volgens Kurier is zijn keuze vanwege Julian Nagelsmann op RB Leipzig gevallen.



De 31-jarige oefenmeester maakt aan het einde van het seizoen de overstap van TSG 1899 Hoffenheim naar RB Leipzig. In het oosten van Duitsland treft hij meer spelers aan met een verleden bij Red Bull Salzburg: Amadou Haidara, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Stefan Ilsanker en Péter Gulácsi. 'Hij heeft de afgelopen jaren de aandacht getrokken met zijn uitstekende ontwikkeling. Met zijn kwaliteiten is hij een veelzijdige middenvelder en we zijn blij dat hij heeft gekozen om zijn loopbaan bij ons voort te zetten", aldus sportief directeur en trainer Ralf Rangnick op de website van RB Leipzig.



Wolf kwam in 2014 in de academie van Red Bull Salzburg terecht en won met de Onder-19 van de Oostenrijkse club in 2017 de Youth League. Totaal speelde de aanvallende middenvelder 72 wedstrijden in de hoofdmacht van de regerend kampioen van Oostenrijk, waarin hij tot 17 doelpunten en 18 assists kwam. Na Munas Dabbur (vertrekt in de zomer naar Sevilla) en Haidara (reeds vertrokken naar Leipzig) is Wolf de derde belangrijke speler die Red Bull Salzburg gaat kwijtraken.